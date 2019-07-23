ننشر تقرير الحكم في أزمة لقاء الزمالك والجونة

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن مضمون تقرير الحكم محمود عاشور عن أزمة يوسف أوباما ومحمود الجزار في مباراة الزمالك والجونة التي أقيمت

أول أمس بالدوري وانتهت بالتعادل 2/2.

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قال المصدر، ان عاشور برر في تقريره طرد الثنائي بأن

سببه "ضرب بدون كرة" تبادله أوباما والجزار، مما استوجب طردهما من الملعب.

الجدير بالذكر أن أوباما تأكد غيابه عن مباراتي الزمالك مع الإسماعيلي والأهلي نظراً لأن الطرد المباشر يستوجب الإيقاف مباراتين.

