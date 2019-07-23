رياضة | الكشف عن تميمة أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تميمة أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليابان عن تميمة دورة الألعاب الأولمبية التو ستقام فى طوكيو عام 2020 ، وهو الحدث الرياضي الأهم فى العالم ، اذ ينتظر الرياضين من كل أنحاء العالم ، دورة الألعاب الأولمبية والتى لها قيم تاريخيه وعالميه كبيرة ، بجانب كونها ابرز التجمعات الرياضية عالميا.

و سيقام أولمبياد طوكيو2020 ، فى الفترة مابين 24 يوليو و 9 اغسطس ، فى حين يقام أولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة فى الفترة ما بين 25 اغسطس و6 سبتمبر.