شهدت مباراة لوس أنجلوس جالاكسي ولوس أنجلوس في الدوري الأمريكي، التى أقيمت مؤخرا، بعض الإثارة الكبيرة حيث كان بطل هذه الليلة النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش الذى تألق وسجل هاتريك ليقود فريقه للفوز 3-2.
ورغم تألقه خلال المباراة إلا أن إبراهيموفيتش واصل أفعاله المثيرة للجدل، واعتدى على اللاعب الليبى محمد المنير المتواجد فى فريق الخصم بدون كرة، وقد دخل بعدها السويدى فى مشادة قوية مع المصرى زكى عبد الفتاح مدرب حراس المرمى فى فريق لوس أنجلوس.
وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن المنير (27 عاما) والذي غادر الملعب فى الوقت المحتسب بدل الضائع، تعرّض لإصابة بالغة في الوجه إثر التحام فضائي مع إبراهيموفيتش، قام فيه الأخير باستعمال مرفقه.
وتعرض اللاعب لكسر في عظمة الوجه، مما يستدعى تدخلا جراحيا للاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يكسر وجه لاعب ليبي ويتشاجر مع مدرب مصري.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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