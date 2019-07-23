شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سعوديين يدافعون عن حقوقنا في الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 سعوديين لعضوية اللجان القارية للفترة القادمة، وضمت القائمة؛ أمين عام اتحاد الكرة في لجنة المسابقات إبراهيم القاسم، مرعي العواجي بلجنة الحكام، أضواء العريفي في لجنة كرة القدم النسائية، بندر الحميداني باللجنة القانونية، نزيه النصر في لجنة المسؤولية الاجتماعية،وعمر باخشوين في اللجنة الفنية، الدكتور صالح الحارثي في اللجنة الطبية، وعبدالله حماد في لجنة التسويق.

وتأتي هذه الخطوة لدعم وتفعيل دور الكوادر السعودية في الاتحاد القاري للدفاع عن حقوق الأندية والمنتخبات السعودية، بعد المواقف السلبية التي عانت منها في السنوات الماضية.