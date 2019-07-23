شكرا لقرائتكم خبر عن «دياني النصر» كذبة الإعلام التركي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام تركية أنباء توقيع النصر مع مهاجم غلطة سراي التركي السنغالي مباي دياني لقيادة خط هجومه، مقابل 15 مليون يورو، إلا أن مصادر نصراوية نفت صحة المفاوضات مع اللاعب، الذي عاش أفضل مواسمه مع غلطة سراي بعد حصوله على لقب هداف الدوري التركي، ومشاركته في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب السنغالي الذي حل وصيفا خلف منتخب الجزائر.

وسبق أن خاض اللاعب تجربة احترافية قصيرة في نادي الشباب حقق معه لقب كأس السوبر عام 2014 على حساب النصر بضربات الجزاء قبل أن يتم إبعاده لتدني مستواه حينها.

من جهة أخرى، ما زالت إدارة النصر الجديدة بالتشاور مع مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا تبحث عن حلول للبطولة الآسيوية في حال تعقدت صفقة انتقال لاعب الاتفاق محمد الكويكبي، إذ تفكر الإدارة بالبحث عن لاعب آسيوي، وسيتم التخلص من الحارس الأسترالي جونز، وإحضار حارس أجنبي آخر، على أن يتم الاستفادة من خانة اللاعب الآسيوي بالتعاقد مع لاعب جناح بديلاً لأحمد موسى، وليتسنى له المشاركة في دوري أبطال آسيا بجانب جوليانو وحمدالله ومايكون.

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ويعاني الفريق النصراوي من نقص حاد في الأطراف، فلا يوجد سوى فهد الجميعة بعد أن أعارت الإدارة السابقة الجناح الأيسر راكان الشملان لنادي الشباب.

من جهة أخرى، غادر الفريق (الإثنين) مدينة أوبيدوز البرتغالية بعد أن قضى فيها 10 أيام إلى مدينة أوفير لاستكمال ما تبقى من المعسكر، حتى الأول من أغسطس قبيل العودة إلى الرياض استعدادا لمباراة الذهاب أمام الوحدة الإماراتي في دور 16 لدوري أبطال آسيا.

وأما عن الوديات فقد كسب فريق النصر ثاني تجاربه الودية أمام فريق كالداس البرتغالي بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي بتروس اروخو، وقد أدخل المدرب فيترويا بالتشكيلة الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها في مباراة الوحدة الإماراتي بدوري 16 في دوري أبطال آسيا، كما منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشبان للوقوف على مستوياتهم بغرض الاعتماد على بعضهم كبدلاء الموسم القادم.