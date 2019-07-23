شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يرفع القائمة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

رفعت الإدارة الهلالية القائمه الآسيوية الأولية التي ضمت من اللاعبين الأجانب كلاً من: الكوري جانغ هيون سو، والبرازيلي ‏ادواردو، والإيطالي ‏جوفينكو، والفرنسي ‏قوميز.

ويحق التعديل لـ(5) من الأسماء خلال مدة أقصاها (7) أيام قبل دورالـ(16).

على صعيدٍ آخر، ‏‏غادر لاعب الهلال المحترف الأسترالي ميلوش ديجينك مقر معسكر فريق الهلال المقام في مدينة لينز النمساوية، وذلك بعد أن وافقت إدارة الهلال على إعارته لمدة عام واحد لفريق النجم الأحمر الصربي مع خيار شراء العقد.

من جانب آخر، أبلغ المدرب الهلالي الإدارة الهلالية باعتماد اللاعب السوري عمر خربين سادس أجانب الهلال حتى الآن مع قوميز، وادواردو، وجوفينكو، وكاريو، وهيون الكوري، هذا وذكر مصدر هلالي بأن المدرب الهلالي أوصى بالتعاقد مع لاعب أجنبي سابع يكون في خانة المحور، يذكر أن الإدارة الهلالية تسعى جاهدة لبيع عقدي الثنائي الإسباني بوتيا، وسريانو.