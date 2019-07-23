شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» يبدأ معسكره برومانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

‏انتظم المنتخب السعودي الأول لكرة السلة في معسكره الخارجي في رومانيا، واعتمد على الحصص التدريبية المسائية والصباحية، استعداداً للتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب.

ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني ومساعداه خلدون المولد ويحيى المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.

وتم اختيار 14 لاعباً للمعسكر، وهم كل من: محمد الصقر - عبداللطيف التمار - ثامر أبكر - مرزوق المولد- خالد عبدالجبار - نايف الثعلبي- محمد السويلم - ناصر العبسي- مثنى المرواني - محمد المرواني- أيوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.

من جهته، أوضح المشرف على المنتخب العميد مصطفي القبلي، أن المنتخب سيخوض عدداً من المباريات الودية في رومانيا، وهذا المعسكر هو مرحلة إعدادية أولية لتصفيات الآسيوية لأعداد المنتخب بصورة جيدة تضمن التأهل للمنتخب السعودي في التصفيات، مثمناً دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد لإعداد المنتخب وتوفير جميع متطلبات المعسكر واللاعبين، والدور الذي يقوم به رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل في تجهيز وإعداد المعسكر الداخلي والخارجي للمنتخب.