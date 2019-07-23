شكرا لقرائتكم خبر عن هجر يوقع مع العياري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي محمد العياري، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم. من جانبه، أبدى العياري اعتزازه بقيادة الدفة الفنية لنادي هجر، مؤكداً أن الطموح كبير بحجم تاريخ ومكانة النادي، وأن الهدف الأول هو إعادة الفريق لدوري الدرجة الأولى، مع إتاحة الفرصة لعدد من أبناء النادي الواعدين والذين سيكونون الدعامة الأساسية للفريق في المستقبل، مشيراً إلى أنه أعد خطة لإعداد الفريق للموسم الرياضي القادم مطالباً الجميع بالتكاتف لإعادة شيخ أندية الأحساء للمكان الذي يليق به.

كما قدم العياري، في ختام حديثه، خالص شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي برئاسة حمد العريفي على حسن تعاملهم أثناء سير المفاوضات، متمنياً أن يساهم في تحقيق تطلعات محبي النادي.