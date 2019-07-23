شكرا لقرائتكم خبر عن غريزمان: قلبي مع برشلونة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

أعرب المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان عن شوقه لبدء مغامرته مع فريقه الجديد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في محاولة للتطلع للمستقبل بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد وصيف البطل.

وتحدث غريزمان أمام الصحافيين أمس الأول في طوكيو على هامش الجولة التحضيرية للنادي الكاتالوني في اليابان بالقول «أنا سعيد جدا من مردود انتقالي. ومتحمس جدا للعب مع برشلونة في أسرع وقت ممكن»، مضيفا «أتمنى للاعبي أتلتيكو الأفضل. وأنا الآن أركز لبذل قصارى جهدي كي يحقق برشلونة أفضل النتائج».

وانتقل غريزمان من نادي العاصمة إلى ملعب «كامب نو» بعدما عمد برشلونة إلى دفع البند الجزائي بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) لفسخ عقد بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، إلا أن فريقه السابق اعترض على الصفقة معتبرا أن على برشلونة دفع مبلغ أعلى للحصول على خدمات لاعبه، كونه دخل بمفاوضات معه قبل أن ينخفض البند الجزائي من 200 مليون في يوليو. وعمد أتلتيكو إلى رفع اعتراضه إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، وأبدى غريزمان امتنانه للوقت الذي أمضاه بقميص الـ«روخيبلانكوس»، مثنيا على علاقته الوطيدة بمدرب الفريق الأرجنتيني دييغو سيموني، ولكنه أكد أنه ملتزم حاليا مع برشلونة. وختم قائلاً «أركز على التأقلم مع لاعبي برشلونة.. فقلبي هنا معهم».

ويخوض النادي الإسباني مباراة ودية أمام تشلسي الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» اليوم (الثلاثاء) ضمن جولته التحضيرية استعدادا للموسم القادم، قبل أن يلتقي (السبت) فيسل كوبي الياباني الذي يضم في صفوفه لاعبي برشلونة السابقين أندريس إنييستا ودافيد فيا وسيرخي سامبر.