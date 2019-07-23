شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله ع السلامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انتظم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في معسكر الفريق النصراوي بالبرتغال، بعد غياب لأكثر من أسبوعين عن البرنامج التأهيلي للموسم الرياضي الجديد، وسينخرط اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، وباقي منافسات الموسم.



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