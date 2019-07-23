شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروغوياني براغ مان ينتظر رد الشباب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الشباب تعاقدها مع اللاعب الأوروغوياني براغ مان خلال الفترة القادمة، مقابل 1.7 مليون دولار، بعد أن أرسل اللاعب وناديه الموافقة على العرض الشبابي لإدارة النادي قبل أسبوعين.
ويلعب ابن الـ27 عاما في مركز المحور، وهو ما يحتاجه الفريق لخوض مواجهات الموسم الجديد.
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