شكرا لقرائتكم خبر عن محاربة السرطان إيكي «لا تستسلمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غوانغجو) ضربت 3 بطلات في لعبة السباحة أروع الأمثلة في تضامنهن مع زميلتهن اليابانية «إيكي» التي تصارع مرض السرطان، حيث قادت البطلة السويدية سارة سيوستروم لفتة تضامن مع نظيرتها اليابانية ريكاكو إيكي التي تصارع مرض السرطان، بعد نهائي سباق 100م فراشة الذي حلت فيه ثانية خلف الكندية مارغريت ماكنيل وأمام الأسترالية إيما ماكيون في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية. ووقفت سيوستروم بجانب ماكنيل وماكيون على منصة التتويج مع رسالة كتبتها السباحات الـ3 على كفوفهن، دعما لمنافستهن إيكي الغائبة عن بطولة العالم بسبب صراعها مع المرض، في بادرة أسعدت الجميع، وكتبت البطلات الـ3 «لا تستسلمي أبدا ريكاكو إيكي»، ثم قالت سيوستروم بعدها «آمل حقا أن تتغلب على هذا السرطان. إنها مقاتلة حقيقية والفائزة الحقيقية». وتعتبر إيكي مرشحة بقوة للمنافسة على الذهب في أولمبياد طوكيو 2020 في سباقي 100م فراشة، و200م حرة، إذ كشفت وسائل إعلام يابانية أن بنك نخاع العظام الرئيسي في البلاد تلقى طلبات تبرع لا تحصى بعد أن كشفت إيكي عن حالتها.

ضربت 3 بطلات في لعبة السباحة أروع الأمثلة في تضامنهن مع زميلتهن اليابانية «إيكي» التي تصارع مرض السرطان، حيث قادت البطلة السويدية سارة سيوستروم لفتة تضامن مع نظيرتها اليابانية ريكاكو إيكي التي تصارع مرض السرطان، بعد نهائي سباق 100م فراشة الذي حلت فيه ثانية خلف الكندية مارغريت ماكنيل وأمام الأسترالية إيما ماكيون في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية. ووقفت سيوستروم بجانب ماكنيل وماكيون على منصة التتويج مع رسالة كتبتها السباحات الـ3 على كفوفهن، دعما لمنافستهن إيكي الغائبة عن بطولة العالم بسبب صراعها مع المرض، في بادرة أسعدت الجميع، وكتبت البطلات الـ3 «لا تستسلمي أبدا ريكاكو إيكي»، ثم قالت سيوستروم بعدها «آمل حقا أن تتغلب على هذا السرطان. إنها مقاتلة حقيقية والفائزة الحقيقية». وتعتبر إيكي مرشحة بقوة للمنافسة على الذهب في أولمبياد طوكيو 2020 في سباقي 100م فراشة، و200م حرة، إذ كشفت وسائل إعلام يابانية أن بنك نخاع العظام الرئيسي في البلاد تلقى طلبات تبرع لا تحصى بعد أن كشفت إيكي عن حالتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.