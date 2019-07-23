شكرا لقرائتكم خبر عن عفيفى وعبد الرسول يواصلان الانقطاع عن تدريبات بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقطع الثنائى أحمد عفيفى وأحمد عبد الرسول لاعبا بتروجت عن تدريبات فريقهما الذى بدأها محمد عودة المدير الفنى للفريق بداية الشهر الجارى .

ويحاول اللاعبون الضغط على مجلس إدارة النادى من أجل حصولهما على الاستغناء الخاص بهما لرفضهما اللعب بدورى القسم الثانى بعد هبوط الفريق للمظاليم .

ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة لتجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعًا قويًا للصعود للدورى الممتاز خاصة أن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء .

كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كل العروض التى وصلت للثنائى .