شكرا لقرائتكم ثنائي بتروجيت ينقطعان عن تدريبات الفريق للضغط على ادارة النادي .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقطع الثنائى أحمد عفيفى وأحمد عبدالرسول لاعبا بتروجت عن تدريبات فريقهما الذى بدأها محمد عودة المدير الفنى للفريق بداية الشهر الجارى .
ويحاول اللاعبين الضغط على مجلس إدارة النادى من أجل حصولهما على الإستغناء الخاص بهما لرفضهما اللعب بدورى القسم الثانى بعد هبوط الفريق للمظاليم .
ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة إلى تجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعا قويا للصعود للدورى الممتاز خاصة وأن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء .
كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كافة العروض التى وصلت للثنائى .
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