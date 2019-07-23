موعد مباراة الاهلي القادمة ضد المقاولون العرب فى الجولة المؤجلة من الدورى المصري | ذئاب الجبل تستدرج...

موعد مباراة الاهلي القادمة أمام المقاولون العرب والتى هى مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري 2019 التي يتطلع لها الشياطين الحمر للحصول على الدرع المصري، وسوف تستكمل مباريات الدورى المصرى المؤجلة موسم 2018/2019، ويستضيف فريق المقاولون العرب منافسه الأهلي فى لقاء الجولة ال33 على ملعب الجيش بمدينة برج العرب يوم الأربعاء 24/7/2019، ويأمل المقاولون فى تحقيق الفوز بنتيجة مرضية والاستعداد لبدء الموسم الجديد، فيما يطمح الأهلى لحسم المباراة وحسم التتويج بالدرع رسميا، المقاولون العرب يستدرج الأهلى فى لقاء الجولة ال33 لتعطيل تتويجه بالدوري.

مباراة الاهلي القادمة

المقاولون يدخل مضغوط فى مهمة من أجل إثبات الذات يستضيف فريق المقاولون العرب منافسه الأهلي فى لقاء الأسبوع الثالث والثلاثون المؤجل بينهما بسبب فترة التوقف الدولي لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التى قد حسمها المنتخب الجزائر لصالحه، ويأمل فريق ذئاب الجبل فى تحقيق الانتصار باللقاء المرتقب، كما يسعى الفريق فى إثبات الذات ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين، ويطمح عماد النحاس فى القيادة الأولى للفريق رسميا فى الفوز بالمباراة أو بذل أقصى مجهود لإبعاد عنه الشبهات.

ويحتل فريق المقاولون المركز الخامس برصيد 48 نقطة، من 13 فوز وخسارة 11 لقاء والتعادل فى 9 مباريات، وتعد هذه المباراة هى الأخيرة للفريق ولن يستجد شئ فى ترتيبه سواء بالفوز أو الخسارة، وكان المقاولون قد تعادل سلبيا مع فريق بتروجيت فى أخر لقاءاتهم قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا.

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مباراة الأهلي والمقاولون

الاهلى فى مهمة رسمية لإنهاء تتويجه بالدوري رسمي يحل النادى الأهلى ضيفا على فريق المقاولون العرب فى لقاءه المؤجل من الجولة ال33 بالدورى، ويأمل المارد الأحمر فى تحقيق الفوز بالمباراة المرتقبة، كما يسعى الشياطين الحمر فى حسم الفوز والتتويج رسميا بالدورى، ويسعى لاعبى القلعة الحمراء فى حفر أسمهم من الذهب داخل النادى وتقديم المستوى الأفضل فنيا وبدنيا بحجز مكان خلال المشوار فى الموسم المقبل.

ويتصدر الأهلي الترتيب العام فى الدورى برصيد 74 نقطة، حيث فاز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى 4 لقاءات، ويكفى الفريق الأحمر للفوز بالمباراة لإعلان أسمه بالتتويج بلقب البطولة، وكان الأهلى قد تعادل مع الإسماعيلى 1-1 فى أخر لقاءاتهم قبل فترة التوقف الدولى.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الدور الأول والذى أقيم بالأسبوع السادس عشر كان قد حقق المقاولون العرب الفوز بنتيجة 1-0 .

ترتيب الاهلي والمقاولون في الدوري المصري قبل اللقاء

الأهلي المركز الاول برصيد 74 نقطة المقاولون المركز الخامس برصيد 48 نقطة

موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب

تقام مباراة المقاولون العرب والأهلي فى الجولة المؤجلة ال 33 بالدورى يوم الأربعاء 24/7/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفى التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة السادسة بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون

ينقل لقاء الاهلي والمقاولون فى الجولة ال33 المؤجلة بينهما فى الدورى المصرى على تردد قناة أون سبورت الرياضية، كما تذاع مباراة الأهلي على تردد قناة النيل الرياضية ويمكن أيضا مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون مجانا على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المفتوحة التى سوف تذيع استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.