رسيما ... بيراميدز يعلن ضم إسلام عيسى

رضا علي أعلنت إدارةً نادي بيراميدز أنهاء إجراءات التعاقد رسيما مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوفً الفريق . و جاء ذلك بعد مفاوضات قادها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب , لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل ليحل عيسي بديلا لـ " كينو " .

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