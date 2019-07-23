شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة شباب اليد: جئنا إسبانيا للمنافسة على البطولة وليس للتمثيل المشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى مونديال إسبانيا على أن المنتخب حضر للبطولة للمنافسة على اللقب وليس للتمثيل المشرف .

وقال شوقى فى تصريح لـ ”الخليج 365” ، اتحاد اليد ولجنة الفرق قدم جميع سبل الفوز للاعبين و الجهاز الفنى من توفير معسكرات و لقاءات ودية .

وأشار شوقى إلى أن اللاعبين و الجهاز الفنى تعاهدا على تحقيق نتيجة إيجابية تليق باسم ومكانة مصر .

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على فرنسا 37 /32 فى ختام هذا الدور .

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ومن ناحية أخري، قرر طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد إقامة محاضرة فيديو عقب العشاء لدراسة المنتخب الصربى المقرر أن يلاقى أحفاد الفراعنة بعد غدا الأربعاء فى دور الـ16 بمونديال إسبانيا.

وقال محروس فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن جميع لاعبى المنتخب عازمون على مواصلة النتائج الإيجابية بنفس الروح من أجل إسعاد الجماهير المصرية، مشيرا إلى أن المنتخب لديه المزيد من التألق فى الأدوار المقبلة .

ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت .

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .