شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تشاد ببطولة الأفروكان لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب مصر لكرة السلة "رجال" مع نظيره تشاد فى مباريات دور الـ8 من بطولة الأفروكان التى تقام بمالى.

وكان المنتخب قد تغلب على غينيا فى أول مباراة بالبطولة بنتيجة 57/ 84، بينما خسر من تونس فى ثانى المواجهات بنتيجة 75/68.

وتضم قائمة المنتخب الوطنى فى البطولة كلاً من هيثم كمال، باسم الليثى، أحمد عادل، عمر هشام، وليد عبد الجواد، أحمد مهيب، رامى ابراهيم، أحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، ابراهيم خالد، مصطفى مكاوى.

وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب غينيا وتونس.