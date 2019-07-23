شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف معسكر اليد استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأولمبى فى المعادى، تدريبات منتخب اليد الأول استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها فى تونس بداية من 16 يناير 2020، ويستمر المعسكر الحالى حتى 10 أغسطس المقبل.

يشارك في المعسكر الحالى 20 لاعبًا من بينهم خمسة محترفين: هم كريم هنداوي حارس مرمى نادي كونستانتا الروماني، ومحمد ممدوح هاشم لاعب نادي بوخارست الروماني، ومحمد سند لاعب نادي نيم الفرنسي، وعلي زين لاعب نادي الشارقة الإماراتي، ويحيى خالد لاعب نادي فيسبريم المجري.





وعقب نهاية المعسكر الحالي سيتجمع المنتخب في سبتمبر المقبل مرتين أسبوعين بالتزامن مع انطلاق مباريات الموسم الجديد من دوري المحترفين الذي يبدأ 5 سبتمبر المقبل.

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من جانبه أكد حسين زكي مدرب المنتخب أن التجمع الحالي للمنتخب سيكون أول تعارف بين اللاعبين والمدير الفني الجديد روبرتو باروندو، حيث سيقوم المدرب بمتابعة اللاعبين عن قرب واختيار العناصر التي ستستمر مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وأيضًا سيقوم باختيار مجموعة أخرى من خلال متابعة منتخبي الشباب والناشئين في بطولتي العالم ومن خلال مباريات دوري المحترفين، إلى أن يستقر على المجموعة النهائية التي ستنضم لمعسكر ديسمبر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في تونس في يناير المقبل.















