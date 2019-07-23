شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور لـ "تايم سبورت": الزمالك لم يفاوض "نجلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي أيمن منصور لاعب الزمالك السابق ، عن وجود مفاوضات رسمية مع مسئولي نادي الزمالك من أجل ضم نجله أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد أيمن منصور في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أنه لم يتحدث معه أحد من مسئولي الزمالك بخصوص نجله ، مشيراً إلي أنه تحدث في موضوع انتقال أحمد أيمن منصور للزمالك أكثر من مرة ولكن لم يحدث شيئاً.

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وقال أيمن منصور : " أن تعاقد أحمد أيمن منصور مستمر مع بيراميدز لمدة 3 سنوات ويحترم عقده لآخر وقت مع ناديه".

وكان أحمد أيمن منصور قد أنضم الي قائمة المنتخب الوطني التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضفتها مصر .