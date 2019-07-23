شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبدأ سلسلة مبارياته الودية أمام بنى سويف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الترسانة سلسلة مبارياته الودية اليوم الثلاثاء بلقاء بنى سويف إحدى الفرق التى تنافس على الصعود للأضواء بالمجموعة الأولى فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الشواكيش استعدادًا للموسم المقبل .

ويبحث علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة عن التوليفة المناسبة لقيادة الشواكيش فى الموسم المقبل فى إطار حلمه نحو عودة الفريق للدورى الممتاز من جديد بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات وهو ما جعل مجلس الإدارة يسخر له كل الأمور من أجل العودة للأضواء.

كان فريق الترسانة قد بدأ استعداداته للموسم الجديد بداية الشهر الجارى بالتدريب باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة تحت قيادة فنية لعلاء ميهوب مدرب الأهلى الأسبق وكريم شحاتة كمدير للكرة ومؤمن عبد الغفار مدربًا ووائل الجميل مدربًا مساعدًا وعصام محمود مدربًا لحراس المرمى .

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وتعاقد الترسانة مع كل من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الإعلاميين وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد ولاعبين آخرين لم يتم الإعلان عن عنهما خوف من دخول أندية أخرى فى المفاوضات معهم .