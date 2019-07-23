شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى وادى دجلة عن بدء مرحلة اختبارات قطاعات الناشئين لموسم 2019 - 2020، بمحافظة القاهرة، وذلك من مواليد 1999 حتى مواليد 2005 للأعضاء ولغير الأعضاء. وتقام اختبارات قطاع الناشئين بدجلة بداية من يوم السبت المقبل بفرع النادى فى المعادى، كما أكد مسئولو دجلة أنه لا يوجد اختبارات إلا للأعمار التى تم الإعلان عنها، ومن المقرر أن يكون سعر استمارة الاختبار 50 جنيهًا لغير الأعضاء فقط، على أن تباع الاستمارة داخل النادى بالمعادى.

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