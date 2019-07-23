شكرا لقرائتكم خبر عن رغم نفى مرتضى منصور.. كريم شحاتة: رئيس الزمالك يفاوض حسام البدرى لتدريب الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي كريم شحاتة أن رئيس الزمالك مرتضى منصور أجرى ثلاثة اتصالات هاتفية مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " إدارة الزمالك تشتت أذهان الجماهير من خلال المفاوضات مع حسام البدري، بعد التعثر في المباريات الأخيرة وفقدان عدد كبير من النقاط" .

وأضاف: " عدد كبير من لاعبي الزمالك سيرحل، وأبرزهم حمدي النقاز، وحميد أحداد، وهو ما يجعل هؤلاء اللاعبين يخوضون مواجهات حسم الدوري بذهن مشتت".

كان حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز، قرر العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز، والذى شارك خلاله فى تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققاً نجاحات كبيرة مع القائمين على النادى.

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كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أكد أنه لم يجلس مع حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

قال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور:" لو عايز أتعاقد مع حسام البدرى سأفعل، ولن أخشى أحدا، وأقسم بالله لم أجلس مع البدرى".