مرتضى منصور: "أقسم بالله ما قعدت مع البدرى.. ولو عايز أتعاقد معاه ما هخاف"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لم يجلس مع حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور:" لو عايز أتعاقد مع حسام البدرى سأفعل، ولن أخشى أحدا، وأقسم بالله لم أجلس مع البدرى".

تابع مرتضى منصور: "خالد جلال استلم نادى الزمالك فى المركز الثالث وجروس هو المسئول عن تراجع النتائج".

قرر حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفني السابق للأهلى، العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز، والذى شارك خلاله فى تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققاً نجاحات كبيرة مع القائمين على النادى.

واعتذر حسام البدرى عن الاستمرار فى مهمة إدارة النادى، موجهاً خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التى قضاها داخل نادى بيراميدز وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدرى قد اتخذ هذا القرار رغبته منه فى العودة للتدريب واستكمال مسيرته الناجحة فى هذا المجال، وحقق خلالها تفوقا كبيرا فى مشواره التدريبى.