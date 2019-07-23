تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي ببتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الإسماعيلى منافسه الزمالك مساء الأربعاء على ملعب بتروسبورت، فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وسبق للدراويش أن واجه الفريق الأبيض على هذا الملعب فى ثلاث مناسبات على مستوى المحلى خسر لقاء وتعادل فى مثله وفاز فى آخر.
المباريات بالتفصيل كالتالى ..
- موسم 2014/2015
الأسبوع الـ30
الإثنين 6/7/2015 (بتروسبورت)
الزمالك 3-0 الإسماعيلى
باسم مرسى – أحمد توفيق - معروف يوسف
موسم 2015/2016
الأسبوع الـ 23
الإثنين 4/4/ 2016 (بتروسبورت)
الزمالك 0-1 الإسماعيلى
ايمانويل بناهينى
موسم 2016/2017
الأسبوع 27
الأربعاء 3 مايو 2017 (بتروسبورت)
الزمالك 0- 0 الإسماعيلى
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