أحمد حمدي: الأهلي رفض احترافي.. ولن ألعب للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حمدي، لاعب الأهلي المعار إلى الجونة، أن النادي رفض احترافه إلى أودينيزي الإيطالي قبل عامين، مشيرًا إلى أن انتماءه للقلعة الحمراء يمنعه من اللعب في صفوف نادي الزمالك يوما ما.

وقال حمدي في تصريحات لقناة "صدى البلد": "كنت قريبا من الاحتراف في الدوري الإيطالي لكن الاختلاف المادي كان عائقا في إتمام الصفقة، والمدرب حسام البدري رفض وقتها رحيلي أيضا".

وأضاف: "ارتضيت بما حدث، كان من الممكن أن أرحل للدوري الإيطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع".

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وكان أودينيزي أرسل طلبا رسميًا للأهلي بضم صاحب الـ21 عامًا مقابل 125 ألف يورو على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 725 ألف يورو، إلا أن النادي رفض احتراف اللاعب.

من جانبه، أكد حمدي أنه لا يعلم مصيره مع الأهلي بعد نهاية إعارته للجونة، مضيفًا: "أنتظر قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين الذين سيتم قيدهم بالفريق الأول".‏

وأوضح: "فضلت الخروج من الأهلي معارا لعدم حصولي على فرصة المشاركة حتى أضمن قربي من المنتخب الأولمبي، واستفدت من تجربة الجونة كثيرا رغم شعوري الغريب بارتداء قميص آخر غير الأهلي".‏

وكشف حمدي في ختام تصريحاته موقفه من اللعب للزمالك قائلا: "من الصعب اللعب للزمالك، عائلتي بالكامل أهلاوية، قضيت 13 عاما داخل جدران الأهلي وانتمائي للقلعة الحمراء يمنعني من اللعب للزمالك".