اكد النجم الهولندي ومدافع نادي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك ان حصوله على الكرة الذهبية لعام 2019 سيكون امرا رائعا الا انه مازال يأمل في المزيد من التطور في المستوى خلال الفترة القادمة .
وكانت العديد من التقارير قد رشحت فان دايك للحصول على لقب افضل لاعب في العالم في العامالحالي متفوقا على ليونيل ميسي نجم برشلونة بعدما قدم ادائا رائعا و كان احد اهم اعمدة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال اوربا .
وقال فيرجيل فان دايك تعليقا على هذه الانباء : لا شك انها ستكون جائزة مدهشة ورائعة لكننيلا اركز في الامر في التوقيت الحالي وكل ما افكر به هو المزيد من التطور في المستوى من اجل الاستمرار في الظهور بمستوى المأمول .
واضاف فان دايك : انا صارم جدا مع نفسي ولدى العديد من الافكار لتطوير مستاواي واعلم ان أي خطأ ارتكبه لن يتذكر الكثيرين ما قدمته في السابق لذلك لابد من بذل كل الجهود في الموسم المقبل لمزيد من التقدم .
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: الكرة الذهبية ستكون أمر مذهل لكنني أرغب في التطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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