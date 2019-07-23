اليوم.. الزمالك يؤدي مرانه الأخير استعدادًا للقاء الإسماعيلي

يؤدي الزمالك مرانه الأخير مساء اليوم بملعب بتروسبورت وذلك استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر غدا الاربعاء على نفس الملعب. للقاء الإسماعيلي المقرر غدا الاربعاء على نفس الملعب. ويدخل الفريق بعد المباراة في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس

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