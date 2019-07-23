رياضة | حمدالله يوجه رسالة لجماهير النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله يوجه رسالة لجماهير النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق، وذلك عقب انضمامه لمعسكر الفريق الخارجي بالبرتغال.

وكتب حمدالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد عدت، نسعى إلى تحقيق لقب آخرإن شاء الله ونحن نتطلع إلى جعل جماهير العالمي سعداء مرة أخرى".

ووصل حمدالله إلى معسكر النصر، مساء أمس الأثنين، بمدينة أوفير البرتغالية، بعدما غادر العالمي مدينة أوبيدوز في نفس اليوم.

ويذكر أن حمدالله حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، محطماً رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد سابقاً، الذي ظل صامداً طوال الـ19 عامًا الماضية.