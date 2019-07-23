رياضة | أحمد حمدي: ارتداء قميص غير الأهلي "شعور غريب".. ولا أعلم موقفي حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حمدي: ارتداء قميص غير الأهلي "شعور غريب".. ولا أعلم موقفي حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.

‏ وقال حمدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا أعلم موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم".‏

وأكمل : "لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا".‏

وأتم: "لم أكن متقبل فكرة الخروج من الأهلي واللعب لأي نادي في مصر، كان شعور غريب ارتداء قميص آخر غير ‏الأحمر".‏