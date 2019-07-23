رياضة | حمدالله يفي بوعده لجماهير النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله يفي بوعده لجماهير النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوفى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بوعده لجماهير فريقه بالإنضمام لمعسكر الفريق مساء يوم الأثنين".

وكتب حمدالله في وقت سابق عبر صفحته الريمية على موقع التواصل الاجتماعي ""بسم الله نبدأ موسما جديدا، إتفقت و أخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية، موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله".

وانضم حمدالله إلى النصر في معسكره الخارجي مساء الأثنين، بمدينة أوفير البرتغالية، بعدما غادر العالمي مدينة أوبيدوز عصر اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن حمدالله حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، محطماً رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد سابقاً، الذي ظل صامداً طوال الـ19 عامًا الماضية.