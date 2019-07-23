رياضة | الشباب السعودي يفتتح مبارياته الودية برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يفتتح مبارياته الودية برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي أولى مواجهاته الودية، بتغلبه على نظيره فورتونا دوسلدورف الألماني، أحد أندية الدرجة الثانية، بنتيجة 4/3.

وأحرز رباعية الشباب كلاً من بوبكر تراولي، وعبدالمجيد الصليهم، وأحمد شراحيلي، وحسن الراهب، لينتهي اللقاء لصالح الفريق العاصمي برباعية مقابل ثلاثة أهداف سجلها الفريق الألماني.

ويسعى الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد قبل انطلاقه يوم 22 أغسطس المقبل، من خلال معسكره الخارجي بالمانيا.