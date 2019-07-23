الامارات | «التنس الإماراتية» تستعد لكأس ديفيز وغرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «التنس الإماراتية» تستعد لكأس ديفيز وغرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخب التنس تدريباته اليومية في أكاديمية الحبتور للتنس في دبي، استعداداً لبطولتي كأس ديفيز وبطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن في سبتمبر المقبل، لما تضمه الأكاديمية من بنية تحتية متطورة ومميزة.

وقال اتحاد التنس في بيان، أمس، إن «الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم يتقدم بالشكر والتقدير إلى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، على دعمه لرياضة التنس بشكل عام والمنتخبات الوطنية على وجه الخصوص، من خلال استضافة التدريبات اليومية في القاعة المكيفة المغطاة في أكاديمية الحبتور للتنس، والعمل على توفير كل الإمكانات في نجاح المعسكر الداخلي للمنتخب قبيل سفره إلى الأردن».