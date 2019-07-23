الامارات | رديف الوحدة يستعد للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن رديف الوحدة يستعد للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق رديف الوحدة تجمعه الداخلي، أول من أمس، استعداداً للموسم الجديد، وركز الجهاز الفني في المران الأول على تدريبات اللياقة البدنية، كما دشنت أيضاً فرق تحت 16 و15 و17 سنة، تجمعاتها الداخلية، استعداداً للموسم الجديد، بأداء تدريبات بدنية، وتستمر التدريبات يومياً حتى موعد السفر إلى سلوفينيا يوم 14 أغسطس المقبل، لإقامة معسكر خارجي يستمر لمدة أسبوعين، تؤدي خلاله كل الفرق عدداً من المباريات الودية، قبل العودة إلى البلاد لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

• 14 أغسطس المقبل، موعد انطلاق المعسكر الخارجي في سلوفينيا.