الامارات | عيد باروت: حزين لابتعاد جمهور «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن عيد باروت: حزين لابتعاد جمهور «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الإمارات، عيد باروت، سعادته بالعودة إلى قيادة «الصقور» من جديد في رحلة يبحث فيها الفريق عن العودة إلى الأضواء، بعد أن هبط الموسم الماضي عقب احتلاله المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، معرباً عن حزنه بسبب غياب الجمهور عن دعم الفريق في الموسم الماضي وغيابهم عن التدريبات والمباريات، مشيراً إلى أن «هذا لم يكن طابع جمهور فريق الإمارات من قبل».

وهبط فريق الإمارات إلى دوري الهواة بعد ستة مواسم قضاها الفريق بدوري الخليج العربي، ظل يصارع خلالها على البقاء في دوري الخليج العربي باستثناء موسم 2014-2015 الذي كان فيه بعيداً عن حسابات الهبوط، بعدما استقر في المركز العاشر.

وقال باروت، لـ«الإمارات اليوم»: «حزين على غياب الجمهور، أعلم أن لهم حق الحزن على هبوط الفريق، وأمنيتهم أن يروا «الصقور» في وضعية أفضل، لكن هذه كرة القدم، وأعلم أن حب الجمهور لفريق الإمارات لا يوصف، فالنادي ليس منشآت أو ملاعب فقط، انما هو ملك لجمهوره».

وأضاف: «لدينا الآمال في العودة السريعة إلى الأضواء، بفضل ما يملكه الفريق من خبرة كبيرة في التعامل مع البطولة، والهدف الأكبر هو بناء فريق قادر على البقاء في دوري المحترفين من أبناء النادي الذي يمتلك العديد من المواهب، ونطلب من الجمهور التكاتف».