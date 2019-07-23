الامارات | «أبيض الناشئين» يُنهي المرحلة الأولى من الفحوص الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يُنهي المرحلة الأولى من الفحوص الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المنتخب الوطني للناشئين، أمس، المرحلة الأولى من الفحوص الطبية للاعبين في أحد مستشفيات دبي، وفقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، تحت إشراف لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم.

واشتملت الفحوص الطبية على فحص الجهاز العضلي والحركي، وفحوص الدم للتأكد من حسن عمل وظائف أعضاء الجسم بالكامل، كما تم فحص القلب في حالة المجهود أيضاً، للتأكد أكثر من قدرة القلب على تحمل الجهد والإجهاد.

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ويحرص اتحاد الكرة على التأكد من صحة وسلامة لاعبي المنتخب الوطني، قبيل مشاركتهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020، التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

ويواصل منتخب الناشئين أداء تدريباته في ملعب ذياب عوانة، بمقر الاتحاد بدبي تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد، بمشاركة 28 لاعباً، هم: سلطان عادل محمد، وسيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء)، ومحمد أحمد الحارثي، ومطر سالم سيف (بني ياس)، وأحمد محمد المرزوقي، وزايد خميس مسعود، ومنصور عبدالرحيم محمد (الجزيرة)، وإبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، وخالد توحيد محمد، وسعيد محمد غانم، وعلي طاهر إبراهيم، وبدر إبراهيم السويدي (الشارقة)، وأحمد محمد البلوشي، وسعيد جمال محمد، وعلي حسن عبدالله مراد، وغيث خالد علي البلوشي، ويوسف إبراهيم البلوشي (شباب الأهلي)، وأحمد عبدالله سعيد البادي (العين)، وحمد محمد الدرمكي، وسعيد سالم ناصر (الفجيرة)، وجمال خليفة السعدي، وحمدان سعيد محمد إبراهيم، ومحمد نقي الخوري (النصر)، وعبدالله أحمد عبدالله، وعوض محمد عوض الكثيري (الوحدة)، ومنصور صالح برغش المنهالي (الوحدة)، وسعود محمد طالب المري، وعبدالله أحمد الأستاذ (الوصل).

وينتظر أن تغادر بعثة المنتخب إلى صربيا نهاية الشهر الجاري، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وسيخوض خلاله خمس مباريات ودية، مع أندية مختلفة ومنتخب صربيا.