الامارات | «دولي بناء الأجسام» يكلف أكاديمية دبي عقد دورات تثقيفية في إفريقيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام أكاديمية دبي الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عقد دورات خلال الفترة المقبلة في القارة الإفريقية، بهدف التوسع في التوعية الثقافية لرياضتي بناء الأجسام واللياقة البدنية. جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحادين العربي والمصري لبناء الأجسام، الدكتور عادل فهيم لمقر الأكاديمية في دبي، وتم خلالها إهداؤه المجلد الخاص بنشاطات الأكاديمية للفترة من 2016 إلى 2019، بحضور رئيس الأكاديمية العقيد عبدالكريم سعيد، والمحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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