الامارات | عجمان يتدرب على 3 فترات في معسكر ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يتدرب على 3 فترات في معسكر ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم، في نادي عجمان، تحضيراته بمعسكره الخارجي المقام حالياً في ألمانيا، إذ من المقرر أن يخوض الفريق مباراتين في الأسبوع الأخير من معسكره، الذي ينتهي يوم 28 الجاري.

وكان المدرب المصري، أيمن الرمادي، قد رفع الحمل البدني للاعبين، من خلال التدريب، لأكثر من ست ساعات يومياً، عبر ثلاث فترات على مدار اليوم.

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ومن المقرر أن يُغادر فريق عجمان ألمانيا، عائداً إلى الدولة، إذ سيحصل اللاعبون على راحة لمدة يوم واحد، قبل السفر إلى مصر لإقامة المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد لبطولة الدوري.

من جانبه، أثنى نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، على نتائج معسكر البرتقالي في ألمانيا، مشدداً على أن المعسكر حقق كل الأهداف، التي يصبو إليها الجهاز الفني كاملة.

وقال في اتصال هاتفي، مع «الإمارات اليوم»، إن «هناك حالة من الالتزام الشديد من جانب اللاعبين ببرنامج المعسكر، وهو ما وضح بشدة على الحالة البدنية للجميع».