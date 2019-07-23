الامارات | بيسمارك ودودي يظهران في ودية خورفكان والمصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بيسمارك ودودي يظهران في ودية خورفكان والمصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي خورفكان، مباراته الودية الأولى أمام فريق المصري، ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في مصر، بمشاركة محترفيه البرازيليين بيسمارك ودودي، اللذين تم التعاقد معهما أخيراً، ضمن استعدادات «النسور» لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

تأتي هذه المباراة ضمن خمس مباريات تم الإعداد لها، أمام كلٍّ من: الترسانة والجيش والإنتاج الحربي، إضافة إلى أحد الأندية السعودية الموجودة في القاهرة.

يذكر أن خورفكان دشن معسكره التدريبي، تحت إشراف مدربه البرازيلي باولو كاميلي، بمشاركة 25 لاعباً.