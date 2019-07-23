الامارات | غريزمان: متحمس للعب مع برشلونة في أسرع وقت ممكن

شكرا لقرائتكم خبر عن غريزمان: متحمس للعب مع برشلونة في أسرع وقت ممكن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المهاجم الدولي، الفرنسي أنطوان غريزمان، أمس، عن شوقه لبدء مغامرته مع فريقه الجديد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، وأن «قلبه» معه، في محاولة للتطلع للمستقبل بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد وصيف البطل.

وتحدث غريزمان أمام الصحافيين في طوكيو، على هامش الجولة التحضيرية للنادي الكاتالوني في اليابان بالقول: «سعيد جداً من مردود انتقالي. أنا متحمس جداً للعب (مع برشلونة) في اسرع وقت ممكن»، مضيفاً «أتمنى للاعبي أتلتيكو الأفضل. أركز لبذل قصارى جهدي كي يحقق برشلونة أفضل النتائج».

وانتقل غريزمان من نادي العاصمة إلى ملعب «كامب نو»، بعدما عمد برشلونة إلى دفع البند الجزائي بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) لفسخ عقد بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، إلا أن فريقه السابق اعترض على الصفقة، معتبراً أن على برشلونة أن يدفع مبلغاً أعلى للحصول على خدمات لاعبه، كونه دخل في مفاوضات معه قبل أن ينخفض البند الجزائي من 200 مليون في يوليو. وعمد أتلتيكو إلى رفع اعتراضه إلى الاتحاد الدولي «فيفا». وأبدى غريزمان امتنانه للوقت الذي أمضاه بقميص الـ«روخيبلانكوس»، مثنياً على علاقته الوطيدة بمدرب الفريق الأرجنتيني دييغو سيموني، ولكنه أكد أنه ملتزم حالياً مع برشلونة.

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وختم قائلاً «اركز على التأقلم مع لاعبي برشلونة. قلبي هو هنا معهم».

ويخوض النادي الإسباني مباراة ودية أمام تشلسي الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، الثلاثاء، ضمن جولته التحضيرية استعداداً للموسم المقبل، قبل أن يلتقي السبت فيسل كوبي الياباني، الذي يضم في صفوفه لاعبي برشلونة السابقين، أندريس إنييستا ودافيد فيا وسيرجي سامبر.

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مليون يورو دفعها برشلونة لفسخ عقد غريزمان مع أتلتيكو.