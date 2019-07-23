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بيراميدز يتعاقد رسميًا مع إسلام عيسى

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز ضم إسلام عيسى بشكل رسمي من نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قال أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي: «إسلام عيسى من اللاعبين المهمين وأتمنى أن يفيد الفريق بعد رحيل النجم البرازيلي كينو».

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أضاف، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «كان عيسى ضمن الأسماء المطروحة للانضمام إلى بيراميدز مع عدة لاعبين آخرين».

ذكرت الصفحة الرسمية للنادي على «فيس بوك» أن انتقال اللاعب تم بعد «مفاوضات قادها بنجاح المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات».

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