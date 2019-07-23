شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يرغب في مبادلة نيمار بـ جاريث بيل مع الريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول نادى باريس سان جيرمان الفرنسى لكرة القدم إغراء إدارة نادى ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع البرازيلى نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل الحصول على خدمات الجناح الويلزى جاريث بيل، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية أمس الأول الأحد.

ويرغب سان جيرمان ونيمار في الافتراق في أقرب وقت ممكن، لكن ثمن اللاعب البرازيلى وراتبه الضخم يعرقلان إتمام عملية رحيله عن العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما ينطبق تماما على حالة جاريث بيل مع ريال مدريد.

ويسعى الفريق الملكى للاستغناء عن بيل في الصيف الجارى، حيث يبحث عن ناد لشراء اللاعب الويلزى، الذي انضم لصفوف الريال عام 2013، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزى، في صفقة كانت الأغلى حينها في تاريخ كرة القدم. وبينما يرغب برشلونة في عودة نيمار لقلعة (كامب نو)، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستكشف خيارات أخرى وتناقش إمكانية إرساله إلى مدريد مقابل مبلغ نقدى بالإضافة إلى بيل. من جهة أخرى، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسى لإتمام إجراءات التعاقد مع السنغالى الدولى إدريسا جاى، لاعب فريق إيفرتون الإنجليزى، في الأيام القليلة المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية فرنسية. وتألق جاى بشكل لافت مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي اختتمت في مصر الجمعة الماضى، والتى شهدت حصول المنتخب السنغالى على المركز الثانى، عقب خسارته صفر / 1 أمام نظيره الجزائرى في المباراة النهائية.

وبينما كان متوقعا أن يقضى جاى بضعة أسابيع في السنغال عقب البطولة، فإن صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أشارت إلى أنه ربما يكمل عملية انضمامه لسان جيرمان، الذي يعتبر بمثابة حلم له، في غضون أيام قليلة. ومن المتوقع أن تكلف الصفقة خزينة سان جيرمان حوالى 30 مليون يورو (34 مليون دولار) للحصول على خدمات جاى، 29 عاما، الذي كان قريبا من الانتقال لنادى العاصمة الفرنسية في شهر يناير الماضى.