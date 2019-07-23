شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرصد مكافآت للفوز على الأهلي.. و«فتحي»: لا نعرف التفويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، حالة الطوارئ داخل أروقة النادى استعدادا لمباراة الأهلى المقبلة في آخر مباريات الفريق بالدورى، حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق غدًا في الإسكندرية للمبيت بها ليلة مباراة الأحمر، كما رصد مجلس الإدارة مكافآت مالية خاصة في حالة الفوز على الأهلى وفقا للائحة الخاصة للفريق.

وعقد المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحى، عضو المجلس، المشرف على الكرة، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى طالبوهم ببذل ما بوسعهم أمام الأهلى والدفاع عن سمعة وكرامة ذئاب الجبل أمام الأحمر والتى قد يتحدد على إثرها بطل الدورى. ورفض المهندس عادل فتحى اتهامات إدارة الزمالك لفريقه بتفويت المباراة، وقال: «سنثبت للجميع في مواجهة الأهلى أن المقاولون العرب رأسماله الشرف والنزاهة، وأنه لن يلوث تاريخه المحلى والإفريقى مهما حدث»، وتابع: «المقاولون العرب على مدار تاريخه لا يعرف التفويت»، مؤكدا أن «المقاولون سبق أن فاز على الأهلى في الدور الأول وتعادل مع الزمالك، ولا يفرق معنا أي من الفريقين لا الأهلى ولا الزمالك، ولا يفرق معنا فوز أي فريق بالدورى لأن علاقتنا بالناديين رائعة وعلى أفضل ما تكون من الاحترام المتبادل».

ودافع فتحى عن عماد النحاس، المدير الفنى، مؤكدا أنه أثبت كفاءته كمدير فنى شاب واعد سيكون له مستقبل باهر، وأنه لم ولن يسمح لنفسه بالتساهل في أي مباراة، وقال: «عماد النحاس ليس خائنا وسيقود المقاولون بمنتهى الجدية والشرف أمام فريقه السابق الأهلى، وأنه قادر على تكرار نتيجة الدور الأول باعتباره من المدربين القلائل الذين فازوا على الأهلى هذا الموسم».