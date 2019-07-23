شكرا لقرائتكم خبر عن مقصلة في الزمالك للمقصرين وتجديد الثقة في «جلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت جماهير الزمالك ليلة حزينة الأحد واستيقظت على كابوس تبدد حلم المنافسة على درع الدورى هذا الموسم إثر التعادل المخيب للآمال مع الجونة 2/2 في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري التي جمعت بينهما الأحد على ملعب الأخير بالغردقة، والتى خلفت وراءها مهمة صعبة بل شبه مستحيلة للمارد الأبيض لتحقيق هدفه هذا الموسم بالفوز بدرع الدوري الذي فرط فيه اللاعبون بمنتهى السهولة بعدما كان في متناول أيديهم بسبب رعونتهم واللامبالاة في المباريات الأخيرة بالدورى.

وخيم الحزن على لاعبى الفريق وجهازهم الفنى بعد المباراة والتزم جميع اللاعبين الصمت في غرفة خلع الملابس وتوجهوا مباشرة إلى المطار لاستقلال الطائرة عائدين إلى القاهرة بعدما فرطوا في نقطتين ثمينتين كانتا في متناول أيديهم أمام الجونة بقليل من التركيز.

ورفض الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال الراحة وأخضع لاعبيه للتدريبات الإثنين استعدادا لمواجهة الدراويش في الجولة قبل الأخيرة للأبيض، والتى بات مطالبا بالفوز بها وانتظار تعثر الأهلى أمام المقاولون في نفس التوقيت سواء بالتعادل أو الهزيمة لمنح قبلة الحياة للأبيض وانتظار نتيجة مواجهته مع الأهلى في الجولة الأخيرة لتحديد بطل الدورى.

ورغم التعثر والإخفاق والرعونة التي ظهر بها اللاعبون أمام الجونة إلا أنهم أعلنوا تمسكهم بالأمل الأخير والقتال لآخر دقيقة أملا في إنعاش آمالهم في الفوز بالدرع، خصوصا أن الأهلى تنتظره مواجهة غاية في القوة والصعوبة أمام المقاولون الذي سبق أن فاز عليه في الدور الأول.

Advertisements

من جانبه، أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى، تجديد الثقة في خالد جلال المدير الفنى وجهازه المعاون بالكامل بعد التعثر أمام الجونة، مؤكدا أن التعادل وضع الفريق في موقف متأزم لكننا لم ولن نفرط في الأمل وسنبذل ما بوسعنا من أجل تحقيق هدفنا في الدورى، مؤكدا أن مجلس الإدارة تقدم بشكوى رسمية للمدير التنفيذى لاتحاد الكرة ولجنة الحكام ضد محمود عاشور حكم المباراة الذي تغاضى عن احتساب ضربتى جزاء لصالح الزمالك كانتا كفيلتين بتغيير سير ومجرى المباراة، وقال منصور: «سبق أن حذرنا ورفضنا تولى عاشور أي مباريات للزمالك لكن يبدو أن القائمين على لجنة الحكام وعلى رأسهم وجيه أحمد يريدون إهداء الدورى لأحد الفرق المنافسة الذي يمر بأسوأ فتراته فلم يجدوا سوى مساعدته بالتحكيم بدليل ما حدث للأهلى في مباريات إنبى وحرس الحدود وسموحة، فضلا عن الأخطاء الكارثية لعاشور في مباراة الزمالك والجونة السبت».

وكشف منصور عن أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى يجهزون مقصلة للاعبين المقصرين الذين لا يعون قيمة وقدر تيشيرت الزمالك، وقال: «احتراما للمباراتين المتبقيتين في الدورى لن نعلن عن أسماء الراحلين الذين تم الاستقرار عليهم وأثبتوا فشلهم مع الفريق ورفضوا استغلال الفرص التي حصلوا عليها»، مؤكدا أن هناك لاعبين بالفريق يقف دورهم فقط عند التألق في المباريات الودية والتدريبات.

يأتى هذا فيما قرر مرتضى منصور معاقبة يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق ماليا بعد طرده وخروجه عن النص في المباراة، وقال: «رغم الاستفزاز والغل الذي أدى به لاعبو الجونة المباراة وتعمدهم إثارة لاعبى الزمالك، خصوصا لاعبى الأهلى المعارين، إلا أن الزمالك يرفض أي خروج على النص من لاعبيه».

من جهة ثانية، اقترب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى من الانضمام للقلعة البيضاء بعد توصل رئيس النادى لاتفاق شبه نهائى مع إدارة الدراويش، خصوصا بعدما تدخل الأهلى في مفاوضات مع اللاعب أملا في خطفه من الأبيض، ويأتى التفكير في عواد لعلاج النقص في حراسة مرمى الزمالك خصوصا بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به عمر صلاح أمام الجونة.

وأعلن مجلس الإدارة عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق بعد انتهاء إعارته بناء على طلب المدير الفنى والجماهير التي صبت جام غضبها على محمد ابراهيم كابتن الفريق وطالبت برحيله بعد إهداره فرصتين محققتين وتسبب في فقد الفريق نقطتين ثمينتين أمام الجونة.

من جانبه، أبدى خالد جلال المدير الفنى حزنه للتعادل مع الجونة وقدم اعتذاره للجماهير ومجلس الإدارة، مؤكدا أنه ليس محظوظا مع الزمالك ودائما ما يتولى المهمة في ظروف صعبة لكنه لا يستطيع التأخر عن تلبية نداء ناديه، وقال: «أهدرنا فوزا سهلا ومستحقا أمام الجونة ولو أحسن اللاعبون وتحديدا محمد إبراهيم استغلال الفرصة الغاية في السهولة التي أتيحت لهم لحسمنا المباراة لصالحنا بعدد وافر من الأهداف»، مبديا اندهاشه وتعجبه من إهدار الفرص والمرمى خال من حارسه في الوقت الذي تسببت فيه أخطاء دفاعيه ساذجة في هدفين في مرمى عمر صلاح.