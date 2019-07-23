شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة شقة شادي محمد واختفاء دروع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت شقة شادى محمد، لاعب الأهلى السابق ومنتخب مصر، للسرقة واختفاء مبلغ مالى كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادى الأهلى والمنتخب، بالإضافة إلى وسام الجمهورية.

وحرّر شادى محمد محضرًا برقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، برئاسة المستشار محمد عزب. ولم يتهم اللاعب السابق أحدًا بسرقة محتويات شقة، وأكد أنه على ثقة فى رجال الشرطة فى استعادة المسروقات، وقال فى التحقيقات إنه لم يكن موجودا بالقاهرة وقت السرقة، وإنه فوجئ بالسرقة عقب عودته لشقته.

وأوضح شادى أن المسروقات لا تُقدّر بثمن، خصوصًا وسام رئاسة الجمهورية وبعض الكؤوس والميداليات الخاصة التى حصل عليها خلال مسيرة طويلة مع الأهلى.