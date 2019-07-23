شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يقرر العودة للتدريب ويعتذر عن عدم رئاسة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفنى السابق للنادى الأهلى، العودة إلى المجال الفنى كمدير فنى بعد فترة قضائه عاما في العمل الإدارى بنادى بيراميدز والذى شارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققا نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادى، وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة على بطولة الدورى.

واعتذر البدرى عن الاستمرار في مهمة لإدارة النادى موجها خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التي قضاها داخل هذا النادى وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدرى قد اتخذ هذا القرار رغبته منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال وحقق خلالها تفوقا كبيرا في مشواره التدريبى.