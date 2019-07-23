شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب و«المعلم» يحسمان مصير «عواد» و«متولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم» أن الأهلى سيعقد جلسة خاصة مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، مع وفد من نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى الملقب بـ«المعلم» بمنزل «بيبو» بحى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر لحسم الصفقات الجديدة التي يرغب مسؤولو القلعة الحمراء في عقدها استعدادا للموسم المقبل، على رأسها محمد عواد حارس المرمى ومحمود متولى، مدافع الفريق الكروى الأول.

ويرغب «بيبو» في ضم محمد عواد ومحمود متولى إلى صفوف الأحمر في صفقة تبادلية بانتقال 3 لاعبين من الأهلى إلى الدراويش بينهم على لطفى، حارس المرمى، فضلا عن مقابل مالى، وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها «الخطيب» خلال الأيام الماضية من عدد من أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادى بسبب إصراره على عقد صفقات تبادلية مع الأندية الأخرى وهو ما تسبب في تعثر عدد من الصفقات الأخرى مثل على جبر مدافع بيراميدز وإسلام عيسى، لاعب المصرى، إلا أن «الخطيب» يفضل تدعيم الفريق في الموسم المقبل بالصفقات التبادلية حتى لا يحمل خزانة النادى مبالغ مالية باهظة خوفا من التعرض إلى انتقادات من جانب الجماهير بعدما نالت إدارة النادى انتقادات لاذعة بسبب التعاقد مع حسين الشحات ورمضان صبحى في يناير الماضى بمبالغ مالية كبيرة دون أن يظهرا بمستوى مميز خلال مباريات الفريق سواء في الدورى الممتاز أو بطولة دورى الأبطال الماضية. ويأمل رئيس النادى الأهلى في إنهاء صفقة محمد عواد حارس المرمى لسببين، أولهما أن اللجنة الفنية بالنادى أوصت بضرورة أن يكون هناك حارس متميز يمتلك الخبرة الكافية في ظل كبر سن شريف إكرامى، حارس الفريق، والإصابات التي يتعرض لها بشكل مستمر، فضلا عن عدم قناعة الجهاز الفنى بمستوى على لطفى الذي لم يقدم ما يثبت جدارته بالاستمرار في القلعة الحمراء، أما السبب الثانى فيكمن في رغبة مسؤولى الأهلى في ضم «عواد» لكونه ضمن الصفقات التي دخل فيها مسؤولو الزمالك في التفاوض معها قبل أن يعلن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض عن التراجع بشكل مؤقت عن الصفقة. يأتى هذا في الوقت الذي يبذل فيه مسؤولو الأحمر محاولاتهم لإقناع النيجيرى «جونيور أجاى»، لاعب الوسط المهاجم، من أجل الموافقة على الإعارة إلى الإسماعيلى في ظل رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء أملا في إغراء مسؤولى الدراويش بإتمام الصفقات التبادلية حتى تتكبد خزينة النادى مبالغ مالية كبيرة ولا يتكرر ما حدث مع حسين الشحات ورمضان صبحى.