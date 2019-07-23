شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يعترف بضرورة تطبيق طريقة لعب «الدفاع المتقدم» في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ماوريتسيو سارى المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى بأنه يتعين على فريقه تعلم طريقة لعب «الدفاع المتقدم»، عقب خسارة فريق السيدة العجوز 2 / 3 أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزى اليوم الأحد في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وشدد سارى، في تصريحات عقب المباراة التي شهدت ظهوره الأول مع يوفنتوس الذي تولى تدريبه بعد رحيله عن تشيلسى الإنجليزى، على أن توتنهام بذل جهدا أكثر من ناديه في اللقاء.

وتقدم يوفنتوس 2 / 1، لكن توتنهام نجح في العودة بعدما أحرز هدفين، من بينهما هدف الفوز الذي سجله النجم هارى كين في الدقيقة 90، عبر تسديدة رائعة (لوب) من منتصف الملعب.

وأوضح سارى: «لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق شهير. كانوا أكثر سرعة وشراسة منا، لكنهم أكثر استعدادا لقرب انطلاق الموسم الكروى في إنجلترا والذى سيفتتح قبل إيطاليا».

Advertisements

وأشار المدرب الإيطالى المخضرم: «إننا بحاجة لتطبيق طريقة لعب الدفاع المتقدم. حققنا أداء أفضل في الشوط الثانى، وضغطنا بشكل أفضل خلال 20 دقيقة».

وتابع: «كنا ساذجين مع الكرات التي خسرناها، لكننى أعتقد أن الحالة البدنية مهمة للغاية أيضا». وربما تكون الفرصة مواتية أمام سارى لتحقيق فوزه الأول مع يوفنتوس، عندما يلتقى فريقه مع مواطنه إنتر يوم الأربعاء القادم في البطولة ذاتها.

وكشف مدرب نادى يوفنتوس الجديد، ماوريسيو سارى، عن خطته لتوظيف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

وقال المدرب الإيطالى: «سأحاول أولا استخدام كريستيانو رونالدو على الجانب الأيسر، لكن بالفعل يمكنه اللعب في أي مكان، خاصة مع الإمكانيات التي يمتلكها، إنه يتمتع بخبرة كبيرة وفاز بالكثير من الألقاب». وتابع ماوريسيو سارى: «نحن نعمل بجد على هوية الفريق، لأننا نريد أن نتمتع بشخصية البطل، ثم سنرى إلى أي مدى ستقودنا تلك الهوية الجديدة للفوز».

وأضاف سارى: «أتطلع لمعرفة مدى قوة الفريق في التأقلم مع الجانب العقلى، لأن الأخطاء على أرض الملعب يمكن إصلاحها لكن المنهج العقلى أكثر أهمية».

وختم سارى حديثه بالقول: «لم يتغير أي شىء فيما يتعلق بطريقتى في التدريب منذ قدومى إلى هنا، ما زلت أريد الاستمتاع، لأننى أعتقد أن ذلك يسمح لى بتقديم المزيد، في الثلثين الأول والثانى من الملعب يجب الالتزام بالخطة، أما في الثالث فالأمر متروك للاعبين». ويستعد يوفنتوس لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزى وديا الأحد، ضمن جولته التحضيرية في سنغافورة.