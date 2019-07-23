شكرا لقرائتكم خبر عن الظروف الجوية تلغى ودية الاتفاق مع بارادو الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم عن إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة الإثنين، بين فريقه وفريق بارادو الجزائرى ضمن استعدادات الاتفاق للموسم الجديد بالدورى السعودى للمحترفين، والذي تنطلق فعالياته في 22 أغسطس المقبل.

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وكشف الاتفاق، في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أن الظروف الجوية في مدينة ماريبور السلوفينية هي السبب وراء إلغاء المباراة.

ولم يوضح النادي ما إذا كانت المباراة تأجلت لموعد آخر أم ألغيت بشكل نهائى، علما بأن الفريق سيخوض ثلاث وديات أخرى خلال الأيام المقبلة ضمن معسكره في سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقى الاتفاق مع فريق قاسم باشا التركى في 28 يوليو الجارى فيما يلتقى مع الفتح في أول أغسطس المقبل ثم يختتم الفريق ودياته في المعسكر الأوروبى بقاء العين الإماراتى في الرابع من الشهر نفسه قبل يوم واحد من نهاية المعسكر.