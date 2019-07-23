شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يستهل حملة الدفاع عن اللقب 22 أغسطس بمواجهة «ضمك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل نادى النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدورى السعودى للمحترفين لكرة القدم بمواجهة ضيفه ضمك يوم 22 أغسطس المقبل.

كانت رابطة الدورى السعودى للمحترفين اعتمدت جدول مباريات الدور الأول للدورى الذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل. وفى نفس اليوم أيضا يلتقى أهلى جدة مع العدالة الصاعد حديثا لدورى المحترفين.

فيما يفتتح الهلال مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة أبها، الصاعد حديثا لدورى المحترفين، يوم 23 من الشهر نفسه، وهو نفس اليوم الذي يلتقى فيه التعاون مع الحزم واتحاد جدة مع الرائد.

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم 24 أغسطس بلقاءات الفتح مع ضيفه الشباب والفيصلى مع ضيفه الفيحاء والوحدة مع ضيفه الاتفاق.

وتقام الجولة الثانية يوم 29 أغسطس إلى 31 من نفس الشهر، ثم يتوقف الدورى لمدة 12 يوما بسبب الأجندة الدولية ثم تبدأ منافسات الجولة الثالثة يوم 13 أيلول/سبتمبر وتختتم يوم 15 من نفس الشهر.

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وسيتوقف الدور الأول مرة أخرى بعد الجولة السادسة وبالتحديد بعد نهاية المباريات التي تقام يوم 5 أكتوبر المقبل ويستأنف يوم 18 من الشهر نفسه، كما يتوقف الدور الأول مرة أخرى بعد الجولة التاسعة التي تنتهى يوم 2 تشرين نوفمبر، على أن يستأنف يوم 22 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدور الأول من الدورى يوم 28 ديسمبر المقبل. وكان النصر توج بلقب الدورى السعودى للمحترفين في الموسم الماضى، فيما حل الهلال في المركز الثانى.

كانت لجنة مسابقات برابطة الدورى السعودى للمحترفين أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسعة معايير مطبقة في جدول المسابقة؛ حيث أكدت اللجنة على مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.

كما أكدت أن تسلسل جولات الدور الثانى هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول وأن كل فريق يلعب في الدور الواحد كمضيف في سبع مباريات على الأقل و8 مباريات على الأكثر، وألا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مضيف أو جولتين متتاليتين كضيف في الدور الواحد.

وتضمنت المعايير أيضا أن مباريات الجولة الأولى ستشهد المواجهة بين فرق المستوى الأول وفرق المستوى الرابع، كما تشهد المواجهة بين فرق المستوى الثانى وفرق المستوى الثالث، كما تضمنت ألا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين من المستوى الرابع.

وطبقا لهذه المعايير أيضا فإنه في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحدى مباراتيه كفريق مضيف والأخرى كضيف إضافة لمراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين، بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مضيف والآخر كضيف كونها جولات موحدة.

واشتملت المعايير أيضا على ألا تقام مباراتان من مباريات الديربى أو الكلاسيكو بين الأندية الأربعة (النصر- الهلال- الأهلى- الاتحاد) في جولة واحدة.